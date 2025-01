Maxwell Cornet al Genoa in prestito: rinforzo per il tridente offensivo

Un'ala sinistra per l'attacco del Genoa. Si tratta dell'ivoriano di passaporto francese Maxwell Cornet, 28 anni, di proprietà del West Ham, con cui ha vinto la Conferenze League del 2023 battendo in finale la Fiorentina. Cornet in questa prima parte di stagione ha giocato in prestito al Southampton.

L'attaccante esterno arriva al Genoa in prestito secco sino a giugno e andrà a rinforzare il tridente offensivo di Vieira, cresciuto nel Metz ha vestito poi le maglie del Lione e del Burnley prima di essere ceduto al West Ham.

Gli uomini mercato del Genoa sono al lavoro però anche per sfoltire la rosa in forza all'allenatore francese. Tra i giocatori in uscita il portiere Gollini, scalato nelle gerarchie dietro Leali ora titolare, sempre più vicino alla Roma.

Trattative anche per Ankeye, verso il Rapid Bucarest, Pereiro che sta trattando con il Bari, Melegoni e Bohinen.

Tutto da decidere infine il futuro di Balotelli, non convocato per un problema fisico per l'anticipo di ieri con la Roma ma in panchina nelle due gare precedenti. Dopo la smentita di un suo passaggio al Monza si sarebbe fatto sotto il Bari, la sua avventura al Genoa sembra comunque al capolinea.