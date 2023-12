Mazzarri, con la Juve per valutare i progressi

L'anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto, mentre la Juventus è uno dei club più importanti del campionato italiano. La partita di domani sarà decisiva. Dobbiamo fare del nostro meglio e servirà anche per capire se abbiamo fatto dei progressi. Walter Mazzarri si prepara con questo spirito per affrontare la gara di domani all'Allianz Stadium di Torino contro i bianconeri. "Domani - afferma il tecnico - dobbiamo essere più compatti, commettere meno errori sotto porta e non subire le ripartenze che abbiamo preso spesso, anche da quando sono io in panchina. Dobbiamo essere concreti sotto porta, senza dimenticare che per cambiare la propria vita e il proprio calcio - conclude Mazzarri - ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché basta un episodio per cambiare tutto".