Mazzarri, Napoli deve stringere i denti senza 7-8 titolari

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha dichiarato alla vigilia del match contro il Torino che "oggi ci mancano 7-8 titolari, dovremo stringere davvero i denti". Oltre alle assenze di Olivera, Natan, Meret, Osimhen e Anguissa, Mazzarri sta valutando le condizioni di Juan Jesus e Politano: "Dal mio esordio nella trasferta di Bergamo - ha detto - speravo che il 2024 iniziasse meglio, ma invece sono tante le assenze. Oggi parlo con Jesus e vediamo se lo recuperiamo per domani, anche Gaetano è in dubbio, proverà in giornata. Politano mi da' speranze di recuperarlo ed è importante, perché siamo messi un po' ai minimi termini. Per il resto Cajuste e Lobotka stanno bene e cerco di recuperare anche Demme, ma siamo ai minimi termini sia sul centrocampo che in difesa".