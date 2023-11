Mazzarri, "Napoli un capolavoro, ma lo scudetto è più difficile"

"Questo Napoli è sicuramente la squadra più forte che abbia mai allenato. Ho visto con piacere e goduto la squadra bella e vincente dello scorso anno, che ha fatto seguendo Spalletti, un capolavoro" ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri nella sua conferenza stampa prima del match contro l'Atalanta, il suo esordio dopo l'esonero di Garcia. "Dopo l'emozione di aver visto il Napoli dello scorso anno - ha proseguito - so di poter allenare una squadra così e, dopo 23 anni di carriera da allenatore, spero di poterlo fare bene almeno fino a fine anno. Qualcuno mi chiama 'bollito'? Se è buono, lo mangio anche io. Ma sono talmente esperto che non rispondo a queste sciocchezze. So che una squadra non abituata a vincere lo scudetto quasi fisiologicamente paga qualcosa, i calciatori si sentono forti, magari non rincorrono più l'avversario come l'anno scorso. Io ho studiato tanto, ho visto che il calcio è cambiato molto negli ultimi 3-5 anni, e so che è più difficile giocare al top per una squadra scudettata. Oggi devo far capire ai ragazzi il pericolo in campo, perché gli avversari ci aspettano e non bisogna sottovalutare nulla".