Mazzarri 'Osimhen ragazzo stupendo, mi ricorda Cavani'

"Osimehn è un ragazzo stupendo, l'ho visto arrivare solare, è uno a cui interessa vincere, è pronto a correre. Abbiamo parlato e lui sta rientrando, sono contento". Lo ha detto il tecnico del Napoli Walter Mazzarri rispondendo a una delle domande sui giocatori azzurri, partite dalla similitudine tra il bomber nigeriano e Cavani, che era la punta del primo Napoli di Mazzarri: "Ho visto giocare Osimhen in tv - ha detto Mazzarri - e ora ci ho parlato un po', ma tocca vederlo in campo negli allenamenti. Molto conta il feeling tra allenatore e giocatore, Cavani aveva un bel rapporto con me, correva, gli dicevo 'corri in difesa se serve' e lo faceva. Anche Osimhen ha lo stesso tipologia di gioco su tutto. Kvaratskhelia-Lavezzi? Hanno una posizione uguale, ma caratteristiche diverse visto che parliamo di tanti anni di differenza del gioco. Lavezzi era uno che non rientrava indietro come invece fa Kvara in un calcio diverso. Volevo che Lavezzi stesse alto perché non aveva voglia di rientrare, non aveva il fiato, se gli chiedevo di rientrare scoppiava, ma era un'epoca diversa. Come ruolo in attacco sono simili, se hanno la palla ne saltano anche tre di avversari".