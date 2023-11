Mazzarri per la panchina del Napoli, la telenovela Calcio continua

Una telenovela senza fine intorno al cambio dell'allenatore del Napoli. Ieri sera sembrava tutto fatto. Dopo il colloquio tra De Laurentiis e Tudor a Roma, si davano per imminenti la lettera di licenziamento per Rudi Garcia e la sottoscrizione del contratto d'ingaggio con il tecnico croato fino alla fine della stagione, con opzione unilaterale per un altro anno, a vantaggio della Società. Stamani però, lo scenario sembra essere cambiato e spunta fuori il nome di Walter Mazzarri. Il Presidente del Napoli avrebbe qualche dubbio sulla conclusione della trattativa per portare Tudor sulla panchina degli azzurri ed avrebbe rispolverato l'idea di far tornare il grande ex, l'uomo che guidò la squadra nei primi anni dell'era De Laurentiis ottenendo anche buoni successi. Mazzarri, a quanto pare, accetterebbe tutte le condizioni poste dalla Società, compresa la scadenza del contratto a fine stagione, senza alcuna ipotesi di rinnovo. Il Presidente del Napoli, secondo le ultime indiscrezioni, punterebbe ad arrivare a fine stagione per poi procedere all'ingaggio di Francesco Farioli, ex secondo di De Zerbi al Sassuolo, ed attuale allenatore del Nizza. I tempi della scelta non dovrebbero comunque essere lunghi. Domani a Castel Volturno ci sarà la ripresa degli allenamenti per i calciatori non convocati nelle Nazionali. Garcia è tornato in Francia e difficilmente si imbarcherà sull'aereo del ritorno a Napoli.