Mbappé trascina il Real Madrid con una tripletta: Ancelotti soddisfatto della crescita

Il Real Madrid capolista in Spagna ha vinto la quarta partita di fila in campionato battendo in trasferta il Valladolid, ma a rendere contento Carlo Ancelotti più che il successo per 3-0 sull'ultima in classifica è la continua crescita di Kylian Mbappé. L'asso ex Psg è stato autore di tutte le reti dei suoi, prima tripletta dal suo arrivo in Spagna la scorsa estate, e in gol per la quinta partita consecutiva.

Il Real, salito a 49 punti, ha consolidato la sua posizione di capolista portando a quattro le lunghezze di vantaggio sulla seconda, l'Atletico, che oggi ha pareggiato 1-1 col Villarreal. La squadra merengue si concentrerà ora sull'ultimo impegno della prima fase di Champions League, in casa del francese Brest che la precede di un punto, cercando di migliorare la sua classifica.