McIlroy e Rahm a Dubai per l'ultimo atto del DP Tour

Il primo round del DP World Tour Championship, ultimo torneo stagionale del massimo circuito europeo maschile di golf, si è aperto a Dubai con una parlata francese. Julien Guerrier e Matthieu Pavon guidano la classifica con uno score di 67 (-5) colpi, insieme al danese Nicolai Hojgaard. Al Jumeirah Golf Estates (Earth Course, par 72), dietro di loro c'è un altro transalpino, Antoine Rozner, 4° con 68 (-4) al fianco dello svedese Jans Dantorp e del polacco Adrian Meronk, alla ricerca del quarto successo stagionale. Nell'evento clou delle Rolex Series, che mette in palio 10.000.000 di dollari complessivi, di cui 3.000.000 andranno al vincitore, e vede in campo i migliori 50 giocatori del DP World Tour 2023, falsa partenza per i due big più attesi. Il nordirlandese Rory McIlroy, numero 2 del world ranking e già sicuro campione della Race to Dubai, è 15° con 71 (-1) dopo un giro altalenante avvalorato da cinque birdie e macchiato da quattro bogey. Più indietro ancora lo spagnolo Jon Rahm. Secondo nel world ranking, vincitore del DP World Tour Championship nel 2022, ma anche nel 2019 e nel 2017, a Dubai è solo 24° con 72 (par).