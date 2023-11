McIlroy il giocatore più popolare del 2023, PGA Tour

L'ufficialità non è ancora stata annunciata, ma il giocatore più popolare e influente del PGA Tour 2023 è senza dubbio Rory McIlroy. Il nordirlandese, numero 2 al mondo, riceverà un bonus di 15 milioni di dollari come ricompensa per un anno che ha raggiunto il suo culmine con la vittoria della Ryder Cup di Roma. Nonostante non abbia vinto nessuna gara, Tiger Woods, considerate le gare giocate quest'anno, è stato premiato con il "Player Impact Program" nel 2021 e nel 2022. Il californiano, che ha giocato appena due gare nel 2023, incasserà 12 milioni di dollari. Al terzo posto, con 9 milioni di dollari, troviamo Jon Rahm, principale obiettivo di mercato della Superlega araba.