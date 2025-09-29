McIlroy, 'in Ryder tifosi inaccettabili, colpita mia moglie'

"Un comportamento inaccettabile e offensivo": così l'irlandese Rory McIlroy, numero 2 al mondo, all'indomani della vittoria dell'Europa sugli Usa nella Ryder Cup di golf, ha definito i gesti dei quei tifosi americani che hanno bersagliato i giocatori europei con cori e offese, arrivando a colpire sua moglie con un drink lanciato da lontano. A rivelare l'incidente capitato alla sua compagna, Erica, è stato lo stesso McIlroy: tutto è avvenuto sabato, alla buca 17 del Bethpage State Park, durante la partita contro il suo amico Shane Lowry. "Erica sta bene. È una donna forte. Ha gestito tutto questa settimana con classe, equilibrio e dignità, come sempre. Le voglio bene e ci divertiremo a festeggiare questa vittoria", ha spiegato l'irlandese, secondo la BBC.

Dopo un'apertura piuttosto tranquilla venerdì, gli insulti hanno iniziato a moltiplicarsi sabato. McIlroy alla fine è scattato e ha imprecato contro uno spettatore che lo aveva chiamato mentre stava indirizzando la palla. "È una minoranza, ma non ho sentito molto supporto per Shane, piuttosto molta avversione per me. A quelle persone dico: tifate i vostri golfisti..". McIlroy ha parlato di "una presenza spropositata di agenti di sicurezza: lo scontro fisico era impossibile, ma gli insulti... È stata una settimana difficile per tutti noi. Ma allo stesso tempo, li abbiamo messi a tacere con la nostra prestazione", ha ironizzato l'irlandese.

"Il nostro sport dovrebbe essere tenuto a uno standard più elevato di quello visto questa settimana - ha aggiunto - il golf ha la capacità di unire le persone, ti insegna buone lezioni di vita, l'etichetta, a giocare secondo le regole. Insomma a rispettare le persone. Ma questa settimana questo non si è visto". In vista dell'edizione 2027, in Irlanda ad Adare Manor, McIlroy ha già lanciato un messaggio ai suoi connazionali. "Faremo in modo di dire ai nostri tifosi che quello che è successo qui questa settimana non è accettabile."