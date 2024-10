McKennie e Pulisic anticipano rientro dal ritiro nazionale Usa

Weston McKennie e Christian Pulisic hanno lasciato il ritiro della nazionale degli Stati Uniti in anticipo rispetto al previsto, il bianconero - informa la federcalcio Usa - per un lieve infortunio, il rossonero per evitare un eccessivo affaticamento avendo accumulato di recente un notevole minutaggio tra nazionale e Milan. Lo juventino dovrà sottoporsi anche ad alcuni esami per valutare l'entità del problema muscolare emerso. Lo staff della nazionale ora guidata da Mauricio Pochettino, dopo l'amichevole vinta 2-0 su Panama, ha valutato le condizioni di giocatori in vista della partita prevista domani con il Messico a Guadalajara, decidendo di far tornare ai rispettivi club anche Marlon Fossey, Ricardo Pepi e Zack Steffen, a loro volta lievemente infortunati. "Prenderemo sempre decisioni che siano nel migliore interesse dei nostri giocatori e che rispettino il rapporto che abbiamo con i loro club", ha detto Pochettino.