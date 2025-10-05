McLaren festeggia titolo costruttori, Verstappen non molla

La McLaren festeggia il titolo costruttori, ma Max Verstappen ha rosicchiato qualche punto in classifica ai due piloti del team britannico, precedendoli al traguardo del Gp di Singapore. Il leader resta Oscar Piastri, oggi quarto, con 336 punti, seguito da Lando Norris (314), mentre l'olandese della Red Bull è a quota 273, davanti al vincitore di oggi, George Russell, con 327.

L'altra Mercedes, condotta da Kimi Antonelli ha tagliato il traguardo al quinto posto, seguito dalle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente sesta e settima. Fernando Alonso, Oliver Bearman e Carlos Sainz hanno completato la top 10.

I 27 punti conquistati a Marina Bay da Piastri e Norris sono stati più che sufficienti alla McLaren per eguagliare il record stabilito dalla Red Bull nel 2023, vincendo il titolo costruttori con sei gare di anticipo, con 650 punti ottenuti al momento. È stato il secondo titolo consecutivo per McLaren e il decimo nella storia del team. La Mercedes ha rafforzato la sua seconda posizione salendo a 325 punti, mentre la Ferrari ha perso terreno, con 296 punti, con la Red Bull vicinissima a 290.