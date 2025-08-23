Media inglesi 'torna Mourinho, allenerà il Nottingham Forest'

Possibile clamoroso ritorno in Premier League per Josè Mourinho, attualmente alla guida dei turchi del Fenerbahçe: dopo Chelsea (due volte) e Manchester United, il tecnico portoghese è il favorito per la panchina del Nottingham Forest.

Nonostante la qualificazione per l'Europa League la scorsa stagione, e il debutto con vittoria della settimana scorsa, la proprietà del club inglese pare intenzionato ad esonerare il manager Nuno Espirito Santo, reo di aver criticato il mercato estivo. "Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente (Evangelos Marinakis ndr), nei mesi scorsi parlavamo quotidianamente, ma ultimamente non va molto bene - le parole di Nuno Espirito Santo -. Siamo indietro con i programmi e sono preoccupato per la stagione appena cominciata".

Secondo i media britannici il licenziamento del tecnico lusitano è ormai una questione di giorni, dopodiché toccherà a Mourinho, che avrebbe già dato la sua disponibilità di massima a trasferirsi da Istanbul a Nottingham.