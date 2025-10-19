Medvedev vince Almaty, russo ritrova il successo dopo due anni

Daniil Medvedev torna a vincere un torneo. Il russo, battendo in finale il francese Corentin Moutet 7-5, 4-6, 6-3 si è aggiudicato l'Atp 250 di Almaty ritrovando la vittoria che gli mancava dagli Internazionali di Roma 2023 e guadagnando punti preziosi nella corsa alle Finals di Torino.

"Ho gestito bene i punti più importanti e sono molto felice di questa vittoria. È passato molto tempo", ha risposto il russo che la prossima settimana gareggerà all'ATP 500 di Vienna per cercare di continuare a salire in classifica.