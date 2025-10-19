Acquista il giornale
Medvedev vince Almaty, russo ritrova il successo dopo due anni

In finale battuto il francese Moutet. Non vinceva da maggio 2023

di Redazione Sport
19 ottobre 2025
Daniil Medvedev torna a vincere un torneo. Il russo, battendo in finale il francese Corentin Moutet 7-5, 4-6, 6-3 si è aggiudicato l'Atp 250 di Almaty ritrovando la vittoria che gli mancava dagli Internazionali di Roma 2023 e guadagnando punti preziosi nella corsa alle Finals di Torino.

"Ho gestito bene i punti più importanti e sono molto felice di questa vittoria. È passato molto tempo", ha risposto il russo che la prossima settimana gareggerà all'ATP 500 di Vienna per cercare di continuare a salire in classifica.

