Mei 'da Abodi ricostruzione fantasiosa'

"La ricostruzione del ministro è fantasiosa, io ho gestito il tutto come mi ha chiesto lui, leggere che l'abbiamo fatto da bar non mi sta bene. Non ci sto". Così Stefano Mei, presidente della federazione di atletica leggera, in una lunga intervista all'ANSA replica al ministro dello sport Andrea Abodi sui motivi che hanno portato al passo indietro della candidatura di Roma ai mondiali del 2027.