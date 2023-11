Mei, la squadra azzurra più forte nell'Atletica

È un grande onore che la squadra che ha trionfato in Coppa Europa sia ricevuta mercoledì prossimo al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella. Sarà un momento straordinario per l'atletica italiana, un attestato del lavoro svolto in questi ultimi tre anni con il nuovo corso. Oltre ai grandi campioni, a quel successo hanno contribuito tanti ragazzi che difficilmente saliranno su un podio internazionale. Così ha dichiarato il Presidente della FIDAL, Stefano Mei, ad AtleticaTalk su Atletica TV. "Sono orgoglioso di essere Presidente in un momento così bello - ha proseguito Mei -, questa è la squadra più forte di tutti i tempi. C'è una grande consapevolezza. Alle Olimpiadi di Tokyo abbiamo alzato l'asticella e dico che a Parigi faremo meglio nel numero di medaglie. Certamente i cinque ori del 2021 derivano da una serie di contingenze favorevoli, ma i ragazzi ci sorprenderanno ancora". Parlando dei campioni azzurri, Mei ha espresso la sua approvazione per la scelta di Marcell Jacobs, "convinto che abbia un solo obiettivo: vincere le Olimpiadi. Se non ha problemi fisici, è ancora l'uomo da battere". Il Presidente si aspetta molto da Mattia Furlani, "non è ancora conscio di quanto sia forte" e da Larissa Iapichino: "a Roma e a Parigi ci faranno divertire". Una citazione anche per Samuele Ceccarelli, definito la sorpresa dell'anno.