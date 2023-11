Meloni, complimenti a Italia del tennis, risultato storico

"Lo sport italiano oggi non smette di farci emozionare. L'Italia del tennis si aggiudica la Coppa Davis 2023. Un risultato storico: l'unica vittoria della nostra Nazionale in questa competizione risale al 1976. Complimenti ai nostri tennisti per il talento e l'impegno dimostrato e a tutto lo staff". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.