Meloni vede presidente Cio a New York, punto su Milano-Cortina

Incontro nei giorni scorsi a New York tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - negli Usa per l'Assemblea generale dell'Onu - e la presidente del Cio Kirsty Coventry. Il colloquio, spiegano da Palazzo Chigi, ha consentito di fare il punto sullo stato di avanzamento dei preparativi per le Olimpiadi e Paraolimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.