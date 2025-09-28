Acquista il giornale
Meloni vede presidente Cio a New York, punto su Milano-Cortina

Incontro con Coventry nei giorni scorsi a margine Assemblea Onu

di Redazione Sport
28 settembre 2025
Incontro nei giorni scorsi a New York tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - negli Usa per l'Assemblea generale dell'Onu - e la presidente del Cio Kirsty Coventry. Il colloquio, spiegano da Palazzo Chigi, ha consentito di fare il punto sullo stato di avanzamento dei preparativi per le Olimpiadi e Paraolimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Giorgia Meloni

