Messi e CR7 sfidano a calcio, amichevole il 1 febbraio a Riad

L'Inter Miami, club in cui gioca Lionel Messi, ha confermato che giocherà un'amichevole il prossimo 1° febbraio a Riad (Arabia Saudita) contro l'Al Nassr, club del portoghese Cristiano Ronaldo. Il 29 gennaio, l'Inter Miami affronterà l'Al Hilal. Entrambe le amichevoli si svolgeranno nell'ambito della Riyadh Season Cup. L'Al Hilal è il club del brasiliano Neymar, ex compagno di Messi al Paris Saint-Germain. Il brasiliano però non dovrebbe giocare, dopo l'operazione di novembre a seguito della rottura dei legamenti crociati di un ginocchio. Lionel Messi (36 anni), otto volte Pallone d'Oro, e Cristiano Ronaldo (38), cinque volte Pallone d'Oro, si sono affrontati 37 volte nella loro carriera, di cui 30 volte nel classico spagnolo, quando l'argentino giocava nel Barcellona e il portoghese nel Real Madrid.