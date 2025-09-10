Messina, impegno per ricordare Armani nel modo migliore

"Vorrei dedicare un pensiero al signor Armani. E' più facile dire delle banalità che delle cose sensate. Tutti quanti voi sapete cosa ha significato per questo club, per la pallacanestro italiana ed europea, e ovviamente tutto quello che ha significato nella sua professione". Lo dice l'allenatore dell'Olimpia Milano, Ettore Messina, ricordando all'inizio della prima conferenza stagionale il proprietario del club, Giorgio Armani, scomparso la settimana scorsa all'età di 91 anni.

"E' il nostro impegno - aggiunge Messina nella Secondaria del Forum d'Assago - è fare il meglio possibile per ricordarlo nel modo migliore. E' ovviamente quello che vogliamo mettere in campo tutti, dall'ufficio, agli allenatori, ai giocatori, a tutto lo staff. E speriamo di riuscirci".