Messina rinnovato fino al 2026, Olimpia Milano conferma

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Olimpia Milano, Leo Dell'Orco, ha confermato che il contratto del signor Ettore Messina è stato esteso fino al 30 giugno 2026. Ciò nonostante il record di 5 sconfitte in 10 gare (ieri il ko a Sassari) che sale a 13 con la Coppa, l'accordo è stato siglato qualche mese fa, nel periodo in cui Milano ha conquistato lo scudetto e la terza stella. La notizia è stata annunciata solo oggi, in contrasto con le voci insistenti che davano Messina in odore di dimissioni dal ruolo di allenatore.