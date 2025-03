Michela Moioli conquista il 44° podio in Coppa del Mondo a Gudauri

Michela Moioli è terza nella sfida di Coppa del Mondo a Gudauri, in Georgia, nello snowboardcross. Si tratta del suo 44/o podio nel massimo circuito: è l'italiana con il maggior numero di piazzamenti nello snowboard davanti a Marion Posch.

La campionessa bergamasca in finale, dopo una partenza un po' difficoltosa, è stata anche rallentata dalla caduta della svizzera Noemie Wiedmer. Ne hanno approfittato le francesi Julia Pereira de Sousa e Lea Casta che hanno allungato. Alla fine vince Pereira de Sousa, al primo successo in carriera, davanti alla connazionale. Per Moioli è il secondo podio stagionale dopo il secondo posto di febbraio a Beidahu in Cina.

"E' stata una giornata intensa - ha raccontato Moioli al traguardo - perché sono reduce da un'influenza fastidiosa. Stanotte avevo 38,5 di febbre ma volevo esserci a tutti costi e alla fine ho avuto ragione. Sono contenta di avere portato a casa il mio quarantaquattresimo podio".

La prova maschile è stata vinta dall'austriaco Jakob Dusek che nella finale battuto l'australiano Adam Lambert; fuori Eliot Grondin che è terzo per la retrocessione dell'altro austriaco Elias Leitner. Omar Visintin supera le batterie ma nel successivo quarto di finale deve fermarsi di fronte al terzo posto nella scia di Adam Lambert e Loan Bozzolo; out negli ottavi invece Tommaso Leoni, terzo nella sua heat.