Michela Moioli sfiora il podio nella finale di Coppa del Mondo a Beidahu

Michela Moioli manca per un nulla l'appuntamento con il secondo podio consecutivo nella gara finale della tappa di Coppa del Mondo di Beidahu, in Cina: la bergamasca è quarta al termine di una finale combattuta ed avvincente che ha visto la britannica Charlotte Bankes confermare il successo del giorno precedente davanti all'australiana Josie Baff e all'elvetica Sina Siegenthaler.

Completato il round di qualificazione con il terzo tempo, Moioli ha saputo imporsi prima nei quarti su Karolina Hrusova e quindi in semifinale su Josie Baff, per poi provare a dire la sua nell'atto decisivo. Una finale che ha visto l'azzurra duellare per la prima piazza con Bankes fino alla curva finale, quando è stata poi infilata da Baff prima e da Siegenthaler poi.

Con la seconda vittoria cinese Bankes balza in vetta alla generale con 250 punti superando Lea Casta (oggi quinta), raggiunta in seconda posizione da Baff a quota 205; alle loro spalle Moioli, quarta con 162 punti.

Si era invece fermato nei quarti di finale la gara di Lorenzo Sommariva: terzo posto per l'azzurro nel suo quarto dietro a Loan Bozzolo e Julian Tomas; nel turno precedente Sommariva si era imposto sullo stesso Tomas, con Omar Visintin terzo e di conseguenza eliminato.

La vittoria è andata al canadese Eliot Grondin che ha così replicato a propria volta il successo di gara 1 per allungare ulteriormente in vetta alla generale: alle sue spalle il tedesco Leon Ulbricht e Bozzolo.

L'appuntamento per la Coppa del Mondo di SnowboardCross è ora fissato a Cortina d'Ampezzo: venerdì 14 febbraio ai piedi delle Tofane sono in programma le qualificazioni, seguite il giorno successivo dalla sfida in notturna, quarta gara stagionale.