Michele Lamaro: "Pronti a sfidare la Francia nel Sei Nazioni all'Olimpico"

"Lo scorso anno, pareggiando con la Francia, ci siamo resi conto che è una squadra che possiamo mettere in difficoltà. L'abbiamo affrontata restando vicini nel punteggio nel primo tempo per poi dominarli fisicamente nel secondo. E' stata una gara fondamentale per la nostra consapevolezza". Lo ha detto Michele Lamaro, capitano della nazionale italiana di rugby alla vigilia della sfida con la Francia nel Sei Nazioni. "Loro proveranno a venire qui per dominarci subito - ha aggiunto -. Ma siamo a casa nostra, nessuno può venire qui per asfaltarci. Dobbiamo resistere e controbattere, anzi dovremo essere noi a tirare il primo pugno". Tornando sulla vittoria con il Galles all'Olimpico ha sottolineato: "Ci siamo tolti un po' di pressione e ora vogliamo sfruttare al meglio queste due occasioni che abbiamo all'Olimpico contro Francia e Irlanda, senza nulla togliere alla sfida con l'Inghilterra lì. Questo non vuol dire per forza uscire dal campo vittoriosi, ma consapevoli di aver dato tutto sì. Vogliamo dimostrare che qui all'Olimpico siamo nella nostra fortezza".