Michele Padovano: il documentario di Sky Sport sulla sua assoluzione dopo 17 anni

"Il messaggio che vorrei passasse è quello di non puntare il dito contro nessuno perché, a volte, le cose non sono come sembrano". Lo ha raccontato, visibilmente commosso, Michele Padovano, ex attaccante Juve, dopo l'anteprima a Torino del documentario prodotto da Sky Sport, sulla sua vicenda. "Innocente, 17 anni senza libertà' è il titolo del documentario che racconta l'attività sul campo del calciatore e la lunga vicenda giudiziaria che lo ha visto condannato nei primi due gradi di giudizio fino all'assoluzione definitiva della Corte d'Appello di Torino il 31 gennaio 2023, a 17 anni dall'arresto. Un periodo lunghissimo, prima di far cadere definitivamente l'accusa di aver finanziato un traffico di droga dal Marocco.

"Ringrazio la mia famiglia, perché senza di loro probabilmente non ce l'avrei fatta, e gli avvocati Giacomo Francini e Michele Galasso - ha aggiunto Padovano -. Rifarei tutto quello che ho fatto e non rinnego nulla: non ho commesso alcun reato e alla fine la verità è venuta a galla". Il documentario, che andra' in onda in due puntate il 3 e il 10 gennaio, si avvale delle interviste a diversi compagni di squadra, tra cui Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara e Antonio Conte.