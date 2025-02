Mikaela Shiffrin guida lo slalom speciale di Sestriere puntando alla vittoria n.100

La campionessa americana Mikaela Shiffrin - che punta alla sua vittoria n.100 dopo l'incidente di fine novembre a Killington - è tornata e, anche se non ancora con la sicurezza di un tempo, guida in 53"79 la prima manche dello slalom speciale di cdm di Sestriere. Dietro di lei la croata Zrinka Ljutic in 53"88 e l'austriaca Katharina Liensberger in 54"13.

Fuori per un errore è finita la svizzera Camille Rast, leader della classifica di speciale quando mancano tre gare alla fine della stagione. Per l'Italia - in una gara con tracciatura molto regolare sulla parte finale della pista Giovanni Alberto Agnelli - dopo la prova delle prime 32 atlete la migliore è la bresciana Marta Rossetti al momento 14/a con 55"13. Poi ci sono la friulana Lara Della Mea e la trentina Martina Peterlini. Manche decisiva alle 12:15.