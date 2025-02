Mikaela Shiffrin rinuncia al Gigante ai Mondiali di sci di Saalbach per problemi mentali

Niente Gigante per Mikaela Shiffrin ai Mondiali di sci in corso a Saalbach. La campionessa statunitense lo ha annunciato con un post sui social: "Onestamente, non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali e post traumatici in gigante a causa del mio infortunio a Killington - ha detto riferendosi alla brutta caduta di fine novembre, che l'ha tenuta fuori dalle gare per due mesi -. Forse sarà così più avanti, ma non ci sono ancora. È stato straziante fare i conti con quanta paura ho in una disciplina che ho amato tanto solo due mesi fa"