Mikaela Shiffrin trionfa al Sestriere: raggiunte 100 vittorie in Coppa del Mondo

"Alla partenza ho pensato che fosse solo un giorno di allenamento. Molte cose dovevano andare bene per me oggi e non così bene per gli altri. Alla fine, ho fatto qualcosa di buono". Mikaela Shiffrin ha riassunto così la vittoria nello slalom del Sestriere grazie alla quale è diventata la prima a vincere 100 gare di Coppa del Mondo di sci alpino.

Dal suo debutto nel circuito mondiale nel marzo 2011, ha vinto 63 slalom - la sua specialità preferita -, 22 slalom gigante, cinque superG ed altrettanti paralleli, quattro discese libere ed una combinata.

"Tutti sono stati così gentili con me e mi hanno supportata, i miei compagni di squadra, i miei avversari, gli allenatori" ha aggiunto la statunitense di Vail (Colorado), che compirà 30 anni il prossimo 13 marzo.