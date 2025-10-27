Milan: Allegri 'abbiamo una rosa forte, gli infortuni capitano'

"Domani recuperiamo Loftus-Cheek, prima della partita di Parma recupereremo Pulisic, mentre Estupinan speriamo sia a disposizione già con la Roma per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizioni. Abbiamo un numero ristretto di giocatori ma che bastano per affrontare queste partite fino alla sosta". Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta.

"Con la Roma assolutamente no Pulisic, con il Parma speriamo di averlo per la panchina. Il recupero sta andando bene. Jashari credo che da mercoledì si riaggregherà piano piano con la squadra, ma avrà bisogno di tempo. La rosa del Milan è forte, capitano anche questi imprevisti degli infortuni. Stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto anche buone partite a livello tecnico. Non dobbiamo pensare a chi manca, abbiamo altri giocatori molto bravi che possono giocare".

"Non è che vinciamo o perdiamo se mancano questi 5. Quando saremo al completo non potremo far altro che migliorare, la rosa del Milan è forte", ha concluso.