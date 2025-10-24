Milan: Allegri, il pari ci amareggia ma alla lunga sarà pesante

"Il pareggio ci amareggia ma il punto di oggi alla lunga sarà pesante ai fini dell'obiettivo stagionale. Siamo contenti del pareggio preso alla fine. Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere, lavorare sulle cose non andate. Dovevamo portarci sul 2-0, nello stesso tempo eravamo troppo lunghi perché dopo l'1-0 non siamo rimasti compatti e ci siamo allungati. È questione di crescita e capire i momenti della partita. Una volta in vantaggio bisognava essere più lucidi e veloci". Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio con il Pisa. "Il Pisa ha fatto la sua buona partita, ha sfruttato bene le nostre pecche. Quando avevano palla loro ci allungavamo troppo e non possiamo farlo. Dopo l'1-0 era il momento in cui raddoppiare, abbiamo avuto situazioni in area dove potevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare".