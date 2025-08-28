Milan: Allegri, la società conosce le occasioni del mercato

"Ci parliamo con Furlani, Tare, Ibra e Moncada. L'input è quello che ci deve essere sostenibilità. Domani abbiamo una partita molto difficile e al resto ci penserà la società": così il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, alla vigilia del match contro il Lecce, spiega il rapporto all'interno del club per quanto riguarda il mercato.

"Con la società abbiamo parlato. Le occasioni di mercato le sa la società - dice ancora Allegri -. Io sono qui per lavorare e allenare i giocatori che ho a disposizione. Sono contento della rosa a disposizione perché ci sono dei valori importanti e dobbiamo lavorare. Bisogna avere pazienza e fiducia".

"L'esigenza di un attaccante di un certo tipo? Vale per tutti, perché la società ha tutto l'interesse a creare una squadra competitiva", spiega l'allenatore.