Milan: Allegri, Leao sta bene ma abbiamo perso dei giocatori

"Leao sta bene, Tomori difficile, non ha problematiche al ginocchio ma ha un versamento alla coscia e la sua, di disponibilità, è molto difficile. Pulisic spero di riaverlo prima di Parma. Rabiot molto difficile recuperi, Gimenez ha un problema alla caviglia e vedremo se darà la disponibilità. Jashari ha fatto solo un allenamento. Estupinan è recuperato. Nkunku sta meglio": il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la Roma a San Siro fa la conta dei giocatori a disposizione in un periodo in questo senso non semplice per i rossoneri.

"Abbiamo perso un po' di giocatori post nazionale ma sono cose che succedono. Dobbiamo recuperare energie perché giocano più o meno sempre gli stessi e domani sarà una partita che va giocata di squadra. Bisogna fare meglio sulla fase difensiva, la Roma ha un'alta percentuale realizzativa", mette in guardia Allegri.