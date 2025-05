Milan batte Monza 2-0, ma a San Siro è protesta dei tifosi

Il Milan vince contro il Monza nell'ultima giornata di campionato, ma a San Siro va in scena la protesta del tifo. La partita finisce 2-0 per i rossoneri ma poco importa il risultato, con i brianzoli già certi della retrocessione e il Milan sicuro di essere fuori da tutto. Sblocca Gabbia di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, raddoppia Joao Felix. Ma non c'è spazio per gli applausi da parte degli ultras che fischiano tutta la squadra (tranne Reijnders e Pulisic) chiedono le dimissioni dei dirigenti. Il messaggio è chiaro e viene ribadito per i primi 15' del match con la Curva Sud che si dispone sugli spalti a comporre la scritta 'Go Home'. Poi lascia lo stadio, ma restano i fischi all'intervallo e i mugugni del resto del pubblico. Il tifo vero è solo per Camarda sceso in campo ad inizio ripresa al posto di Jovic, ancora in ombra come nelle ultime uscite. Restano in panchina Leao e Theo Hernandez, i giocatori più discussi della stagione, titolare Joao Felix che cerca di farsi perdonare le tante prestazioni deludenti ma il suo gol vale giusto il raddoppio.