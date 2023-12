Milan, buone notizie, Leao in gruppo per seduta

Rafael Leao ha svolto una parte dell'allenamento in gruppo: buone notizie da Milanello per il Milan a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta a Bergamo. L'attaccante portoghese, che era guarito dalla lesione rimediata contro il Lecce prima della sosta, ha infatti svolto la prima parte della seduta in gruppo, poi si è staccato dai compagni di squadra per continuare il suo lavoro personalizzato. Buone sensazioni dunque in vista della partita di Bergamo e soprattutto in vista della sfida contro il Newcastle decisiva per la qualificazione in Champions League.