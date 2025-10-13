Acquista il giornale
Milan-Como: Maignan, 'non capisco perché giochiamo a Perth'

'D'accordo con Rabiot, si pensa troppo all'aspetto finanziario'

di Redazione Sport
13 ottobre 2025
"Sono totalmente d'accordo con Adrien Rabiot. Non capisco perché giochiamo all'estero. Oggi si dimenticano molte cose, si pensa molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, non capisco perché si giochi all'estero. Inoltre, avremmo dovuto giocare in casa, quindi 'perdiamo' una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso": così Mike Maignan, capitano del Milan, nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra Islanda e Francia parla della concreta possibilità di giocare Milan-Como a Perth in Australia. Parole nette, come quelle del compagno di nazionale e di squadra Adrien Rabiot che aveva definito "completamente folle" e "pazzesca" la decisione.

