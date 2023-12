Milan con Leao dal 1' per l'impresa col Newcastle, i Campioni

Il Milan si gioca l'Europa contro il Newcastle, potendo contare su Rafael Leao tornato titolare al fianco di Giroud e Pulisic. Rientrano dunque le prime linee, come a centrocampo dove il Milan schiera Musah, Reijnders e Loftus-Cheek. Ancora non risolta l'emergenza in difesa, con Theo Hernandez che dovrà fare il centrale difensivo al fianco di Tomori. Il Newcastle, a pari punti con il Milan, è pronto a dare battaglia in attacco schierando Almiron, Wilson e Gordon, intenzionati a far esplodere il St James Park, come chiesto dall'allenatore Howe alla vigilia, affinché facesse con la sua spinta la differenza nel match.