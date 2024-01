Milan domina, Roma sconfitta 3-1, il calcio italiano

Il Milan ha ottenuto una vittoria convincente a San Siro, sconfiggendo la Roma per 3-1 e sfiorando il gol nel finale con un tiro di Musah che ha colpito il palo. Le reti rossonere sono state segnate da Adli all'11' del primo tempo, seguito da Giroud e Theo Hernandez nella seconda metà della partita. La Roma è riuscita momentaneamente ad avvicinarsi grazie al rigore trasformato da Paredes al 24' del secondo tempo, assegnato per un fallo di Calabria su Lorenzo Pellegrini. Il Milan ha consolidato la sua posizione al terzo posto con 42 punti, mentre la Roma ha subito la settima sconfitta in campionato ed è ora nona con 29 punti.