Milan eliminato dalla Champions League: il Feyenoord avanza agli ottavi

Il Milan saluta la Champions League, eliminato ai playoff dal Feyenoord, che dopo l'1-0 dell'andata pareggia 1-1 a San Siro e vola agli ottavi di finale. Comincia bene e finisce malissimo il ritorno per i rossoneri, in vantaggio dopo neanche un minuto Gimenez, poi però il raddoppio non arriva e a inizio ripresa Theo Hernandez viene espulso per doppia ammonizione. Gli olandesi prendono campo e al 28' pareggiano con un colpo di testa di Carranza. La reazione del Milan è poco lucida, non si creano occasioni e al fischio finale esulta il Feyenoord.