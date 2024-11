Milan: Fonseca 'con Slovan problemi difensivi, non chiudo occhi'

"Abbiamo vinto a Bratislava, ma abbiamo avuto problemi difensivi su cui non posso chiudere gli occhi. Ne abbiamo parlato e ci abbiamo lavorato": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida casalinga contro l'Empoli, tornando sugli errori della retroguardia rossonera in Champions League. "Devo dire però che siamo la quinta difesa del campionato, ne abbiamo presi meno dell'Atalanta - chiarisce l'allenatore - e gli stessi di Inter e Lazio. Stiamo facendo di un problema un mostro. Noi vogliamo lavorare, stiamo lavorando per questo. A Bratislava l'errore non è tattico ma di lettura del momento, tecnica individuale. Abbiamo vinto, va tutto bene? No. Ma dopo che lavoriamo ho risposte positive dalla squadra".