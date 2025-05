Milan: Mike Maignan determinato a vincere la finale di Coppa Italia

"Abbiamo una grande fame, vogliamo portare questo trofeo a casa. Sappiamo quanto sia importante giocare finali e vincere titoli per il Milan. Domani è una giornata importante per la stagione e per il Milan perché possiamo aggiungere una pagina positiva alla storia del club". Così il poriere del Milan, Mike Maignan, nella conferenza stampa alla vigilia della finale d Coppa Italia.

"Quel che è successo finora, la partita col Bologna, non conta più, e neanche il futuro. Dobbiamo essere concentrati su domani, dobbiamo dare il massimo", ha aggiunto. "La difesa? Sono fiducioso qualsiasi sia il modulo, a tre, a quattro, a due. In una partita conta come gira il vento, puoi anche difendere in nove ma se gira male prendi gol", ha detto ancora il francese. "In generale, non dobbiamo avere troppe pressioni e invece mantenere fino alla il fine il sangue freddo che ci ha portato fino a questa finale".