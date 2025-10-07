Milan: Rabiot, folle giocare in Australia ma dobbiamo adattarci
'Tutto assurdo, pazzesco fare tanti chilometri per una partita'
"Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como... in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano": lo dice il centrocampista del Milan Adrien Rabiot in un'intervista a Le Figaro. "Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori - aggiunge il francese - ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".
