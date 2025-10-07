Milan: Rabiot, folle giocare in Australia ma dobbiamo adattarci

"Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como... in Australia! È completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano": lo dice il centrocampista del Milan Adrien Rabiot in un'intervista a Le Figaro. "Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori - aggiunge il francese - ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre".