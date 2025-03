Milan, Scaroni: "Futuro del club e nuovo stadio a San Siro in mano al Comune"

"È stata una stagione difficile, non c'è dubbio. Una stagione che ha deluso in nostri tifosi e anche noi. E ci stiamo facendo delle domande sul futuro: come far sì che il futuro sia migliore. Tutto questo non so se chiamarlo evoluzione, mi sembra un naturale processo che vivono tutti i club": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni a Dazn prima del fischio d'inizio della sfida contro il Como.

"Dello stadio me ne occupo dal 2019, non posso fare a meno di dire che alla fine, dopo tutta una serie di giri - spiega poi sul futuro di San Siro - siamo tornati alla proposta del 2019: costruire Milan e Inter insieme un nuovo stadio, il migliore stadio d'Europa qui a San Siro. La palla è in mano al Comune che deve risopondere al documento. Sono ottimista, vedo anche nel sindaco Sala una grande volontà di lasciare a Milano una meravigliosa infrastruttura di cui Milano ha bisogno".