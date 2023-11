Milan sconfitto 3-1, Dortmund agli ottavi dei Campioni

Il Borussia Dortmund batte 3-1 il Milan a San Siro nella quinta giornata del girone F di Champions League e si qualifica agli ottavi di finale con un turno di anticipo. I rossoneri sono ultimi in classifica. Giroud sbaglia dal dischetto, Reus invece segna il rigore e dopo soli 10' la sfida al Meazza gira in favore dei tedeschi. Il Milan trova il pareggio prima dell'intervallo con Chukwueze e si fa ancora pericoloso a inizio ripresa. Thiaw però si fa male e deve uscire e la difesa, già esposta dalla tattica offensiva rossonera, va in crisi: al 14' Bynoe-Gittens raddoppia per il Borussia e al 24' arriva il 3-1 con Adeyemi.