Milan senza Hernandez e Leao, Fonseca 'per bene della squadra'

"Magari le persone vedono questo come una punizione ma non sarà mai così. È una scelta per quel che abbiamo bisogno. Theo non sta fisicamente bene, ho parlato con loro e hanno capito. Serve fare delle scelte che sono il meglio per la squadra". Così, dai microfoni di Dazn il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha spiegato la sua decisione di escludere Theo Hernandez e Rafa Leao dalla formazione iniziale che sta per scendere in campo contro la Lazio. "Se vogliamo vincere oggi dobbiamo essere una squadra - dice ancora Fonseca -, e la mia scelta è in funzione del momento dei giocatori, della squadra e di ciò di cui abbiamo bisogno".