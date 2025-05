Milan: Sergio Conceicao lascia, Allegri nuovo allenatore con contratto biennale

Il Milan e Sergio Conceicao "non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva". Si apre così una breve nota pubblicata sul sito ufficiale rossonero, col club che "ringrazia Sergio e il suo staff per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della prima squadra in questi mesi".

"La famiglia rossonera - prosegue la dichiarazione - saluta l'allenatore che ha contribuito alla conquista del 50/o trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro".

Poche ore fa, Massimiliano Allegri ha firmato con il club rossonero un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, per succedere al tecnico portoghese sulla panchina del Milan.