Milan vince 1-0 sulla Fiorentina nonostante le difficoltà

Soffrendo fino alla fine, il Milan è riuscito a tornare al successo e ha battuto la Fiorentina per 1-0 a San Siro, grazie al rigore procurato da Theo Hernandez e trasformato nel recupero del primo tempo. All'83', momento storico per il calcio italiano, è entrato in campo Francesco Camarda, attaccante della Primavera rossonera, a 15 anni 8 mesi e 15 giorni il più giovane esordiente in Serie A. Il Milan sale così al terzo posto in classifica, mentre la Fiorentina incassa il quarto ko nelle ultime cinque partite.