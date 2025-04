Milan vince a Venezia: Pulisic e Gimenez tengono viva la corsa all'Europa

Il Milan sull'onda dell'entusiasmo per il derby di Coppa Italia vince anche a Venezia, 2-0, e tiene viva la speranza di un posto in Europa. Apre Pulisic dopo 5', chiude in Gimenez all'ultimo secondo: in mezzo, tanta pressione del Venezia, ma sterile, a parte il gol annullato a Yeboah nel primo tempo per un fuorigioco di Busio.

A Como, il gol di Strefezza da' al Como la vittoria sul Genoa, quarta di fila in A, e soprattutto i tre punti che valgono la matematica certezza di restare nella massima serie.