Milano conquista il terzo posto in Champions League 2025 battendo VakifBank Istanbul

Milano ha battuto il VakifBank Istanbul per 3-1 nella finale per il terzo posto della Champions League 2025 di pallavolo femminile. La Vero Volley di Paola Egonu ha vinto i primi due set per 25-15 e 25-19, poi ha ceduto il terzo alle padrone di casa per 23-25 ma subito hanno chiuso il match con un netto 25-18.

Nella metropoli turca, tutto il podio del più importante torneo continentale di volley sarà quindi italiano, visto che la finale per il titolo vedrà di fronte tra poco Conegliano e Scandicci.