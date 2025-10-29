Acquista il giornale
Milano-Cortina -100: Buonfiglio 'obiettivo 19 medaglie'

'Momento emozionante, un onore rappresentare lo sport italiano'

di Redazione Sport
29 ottobre 2025
"Vogliamo passare a 19 medaglie, come minimo". Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, fissa l'obiettivo per il medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Buonfiglio, dal palco della conferenza stampa di presentazione di 'Road to Milano Cortina 2026' a 100 giorni dai Giochi che si sta svolgendo in Triennale, ha parlato di "momento emozionante" poiché "ho l'onore di rappresentare lo sport italiano".

