Milano-Cortina -100: Buonfiglio 'obiettivo 19 medaglie'

"Vogliamo passare a 19 medaglie, come minimo". Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, fissa l'obiettivo per il medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Buonfiglio, dal palco della conferenza stampa di presentazione di 'Road to Milano Cortina 2026' a 100 giorni dai Giochi che si sta svolgendo in Triennale, ha parlato di "momento emozionante" poiché "ho l'onore di rappresentare lo sport italiano".