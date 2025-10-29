Milano-Cortina -100: Coni, alle medaglie stessi premi di Parigi

Il Coni ha deciso di confermare l'ammontare dei premi per le medaglie delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, come quelli di Parigi 2024. Per la medaglia d'oro, quindi, la somma sarà di 180mila euro, per l'argento di 90mila e per il bronzo di 60mila. Le cifre sono emerse nel corso della conferenza stampa di 'Road to Milano Cortina 2026', in corso di svolgimento dopo la Giunta del Coni alla Triennale di Milano, a cento giorni dai Giochi.

Il Coni ha inoltre ricordato che il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha già annunciato la detassazione dei premi per gli atleti (sarà la prima volta) ma che "bisogna attendere alcuni passaggi burocratici".